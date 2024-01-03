江蘇公廁尿兜可檢測 學者指非專業

【本報綜合報道】江蘇省徐州市一家商場內的男廁，近日出現了一個可提供尿液樣本檢測的尿兜，只需付19.9元人民幣（約22港元），兩分鐘便可獲取報告。有專家指出，這種設計的優點是操作簡便、快速，但不及醫院檢驗來得準確和全面。

設顯示屏 22元驗14項目 從外觀看，安裝了「全自動尿液檢測機」的尿兜較普通尿兜略大一些，頂端設有顯示屏幕，屏幕左側註明設備使用流程。曾試用該檢測設備的市民康先生稱，檢測的14個項目當中，他有7項指標偏高或偏低，該結果跟之前他在醫院檢測的結果有部分出入。尿液檢測機的廠家工作人員表示，該檢測設備的檢測結果準確率達95％，但不能作為醫療報告使用。除安裝在公廁，如個人家庭有需求也可上門安裝。

徐州醫科大學附屬醫院醫學檢驗科副主任徐銀海表示，尿兜進行的尿液檢測，主要是通過簡單的試紙或測試盒來檢測某些指標，通常是非專業人員的自我檢測方式。反觀醫院檢驗科尿液檢驗是通過專業實驗室進行，採用精確的儀器和方法，進行尿液成分分析和檢測。檢驗科的尿液檢驗亦可檢測更多指標，例如細菌、紅血球計數、白血球計數、管型計數等。徐指出，對於一些需要準確診斷的疾病，如泌尿系統疾病、腎臟疾病等，檢驗科尿液檢驗是更可靠的選擇。