地攤麻辣燙索百元 當局指違法經營

【本報綜合報道】湖南長沙一名女子在地攤上點了一份麻辣燙，卻被女店主收取了高達106元（人民幣‧下同，約117港元）的價格，兩人隨後發生爭執。事件迅速引發網友的熱議和質疑，有人指「不是對遊客才這樣，本地人也是收這個價」。官方昨日回應指，已依法依規對店主違法行為進行處理，並將進一步加強對轄區流動攤販的管理。

在影片中，女遊客買了一份麻辣燙後，被女店主要價106元。女遊客認為要價太高，要求女店主找來空碗一根根夾出來算；女店主稱女遊客點的都是好的，「剛剛怎麼不來算吃了再來算」。

未明碼標價 長沙市天心區市場監督管理局、長沙市天心區城市管理綜合執法大隊通報，近日，有網民反映人民西路與黃興路行人專用區廣場西側交彙處有顧客與一售賣麻辣燙的流動攤販因價格問題發生爭執。當局對此高度重視，立即依法開展調查，發現該攤販存在非法從事設攤經營、未明碼標價等違法行為；同時了解其已於當場全額退還顧客購買麻辣燙的106元。