上海市監局 元旦假接1.3萬宗投訴

【本報綜合報道】內地元旦假期3天，上海市監局周一發布消息稱，該部門投訴舉報系統共受理登記各類投訴舉報逾1.3萬宗，同比降幅18.6%。其中服裝鞋帽的投訴佔最多，另食品、家居用品和銷售服務等投訴量亦居前。

該部門另解答和處理諮詢等資訊逾1.26萬宗。相關投訴和舉報均已轉派各區市監部門及消保委協調處理。

全市各級市場監理機關及消保委加強假日值班，保障民眾過節。而線上消費訴求相對活躍，直播帶貨等訴求呈現增勢。假期期間，涉及線上消費訴求佔訴求總量比重達85%，其中疑涉食品安全的投訴有601宗。市民主要反映網購商品存在品質問題、配送不及時、線上訂單被取消、宣傳與實際不符，以及經營者未兌現促銷承諾等。

客服需要改善 當局發現售後服務問題較為集中，假日客服仍需改善。假日期間，涉及經營者售後服務問題訴求量佔比超四成，主要反映經營者在線客服無人接聽或推諉搪塞、不及時履行商品三包服務、未按約定履行送貨和安裝服務等。另受低溫天氣等因素影響，空調、熱水器等售後糾紛也增加。