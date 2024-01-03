廣告牌絆倒婦骨折 飯店須負80%責任

內媒昨日報道，上海一名六旬阿姨去年在飯店用餐完畢，離開時被門口的廣告牌絆倒，造成右腿股骨骨折。事後阿姨要求物業管理公司和放置廣告牌的餐飲企業賠償，但對方均否認有責任。最終法院近日裁定，餐飲企業需就事件承擔80%責任（物業公司承擔當中的20%）。

住院半年 索賠逾6萬 67歲的龔阿姨表示，去年3月25日在一棟商務樓內用餐完畢，從電梯走向走廊時，在拐角處不慎被某飯店的廣告牌絆倒。之後半年，龔阿姨需住院就醫，但期間物業和餐飲公司沒有派人前來探望。龔阿姨將物業管理公司和放置廣告牌的餐飲企業告上法院，要求它們賠償醫療費等各項損失56,000元（人民幣‧下同，約61,400港元）。

去年12月14日，靜安區人民法院開庭審理此案。龔阿姨提供給法院的4段視頻，都沒有拍到她具體摔傷的經過。在開庭過程中，雙方同意開展調解，但未能就賠償方案達成一致。原告堅持要求兩被告賠付56,000元，其中醫療費26,000元（約28,500港元）；物業方表示不能事事兜底，不願承擔責任；餐飲公司一方則只願意支付1,000元（約1,200港元）慰問金。

法院指應保障安全 法院認為，龔女士路過轉角處時未盡到注意義務，對自身的損害後果承擔20%的責任。被告餐飲公司和物業公司作為經營場所的經營者和管理者，未盡到安全保障義務，造成原告損害，應承擔侵權責任。故判決餐飲公司承擔80%的責任，賠償36,000元（約39,487港元）；而物業公司需承擔當中的20%、即7,000元（約7,678港元）的補充責任。本報綜合報道