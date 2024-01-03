初中男生跳樓亡 遺書無顯示受欺凌

【本報綜合報道】河南商丘市寧陵縣育華園學校一名初中生近日突然跳樓身亡，遺體上傷痕纍纍，家屬質疑其生前曾遭受校園欺凌，惟學校和警方否認此說法。此事更引來上萬名民眾到學校和政府抗議，期間與警方發生衝突。寧陵縣多部門組成聯合調查小組調查，至昨日通報，學校和家中均發現楊男親手寫的遺書，未發現受欺凌情況。

事發上月24日，楊男在校內墮樓身亡。聯合調查小組通報稱，對此事感到十分痛心，對失去孩子的父母及其親屬表示慰問。關於現場閉路電視的情況，因事發於晚上時間光線黑暗，加上鏡頭距離較遠，約87米，無法清楚看到墮樓一幕。另在楊男入住的5樓學生宿舍，窗台和空調外機上發現有鞋印，經比對發現與死者所穿拖鞋花紋相同。

生前有厭世傾向 調查組另在校和死者家中各發現一份遺書，遺書內容均顯示楊××生前有厭世輕生的傾向。經司法鑑定中心鑑定，確認為楊男筆迹，但為保護其私隱，不會公布內容。法醫屍檢後，確認楊男顱內出血、左側氣胸、雙側胸腔積水和多處骨折，符合高空墮樓致顱腦損傷死亡。調查組對校內師生等47人調查，未發現楊男生前在學校受到欺凌的情況。