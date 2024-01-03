54機場吞吐量 恢復至疫前90%

【本報綜合報道】北京首都機場集團周一公布，該集團下轄的54個機場，去年保障旅客吞吐量2.03億人次，同比增長185%，恢復至2019年的九成；保障運輸起降158萬架次，同比增長116%，恢復至2019年一倍。

北京兩機場旅客9228萬人次 去年，首都機場集團旗下首都機場保障旅客5,287萬人次，大興機場保障旅客3,941萬人次；兩個機場完成旅客吞吐量9,228萬人次，恢復至2019年的89.5%。集團旗下長春、哈爾濱機場旅客吞吐量恢復超2019年水平，再創歷史新高。其中長春機場較2019年增長11%，旅客恢復率居全國千萬級機場首位。支線機場整體客流恢復至疫情前101%，其中景德鎮、宜春、白山、烏蘭浩特、烏海、大慶等機場旅客吞吐量均超2019年，錫林浩特和佳木斯機場全年突破百萬人次創新高。

去年，首都機場集團未發生運輸航空責任原因嚴重徵候及以上事件，完成一系列重大航空運輸保障任務。首都機場集團開展航班近機位靠橋率專項行動，幹線機場平均靠橋率提升5.95個百分點，全年幹線機場平均放行正常率90.54%，高於行業均值。