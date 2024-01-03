武漢跨年倒數 氫氣球觸電線釀爆炸

【本報綜合報道】湖北武漢市江漢路步行街（行人專用區）近日擠滿大批到場跨年倒數的民眾，倒數結束後，現場許多群眾放飛氫氣球，詎料有氫氣球觸碰到通電的電線，引發爆炸。事件雖未造成人員傷亡，但有網傳影片顯示，片中傳出巨大爆炸響聲，電線亦冒出熊熊火光。

活動非官辦 民眾放飛氣球出事 周一凌晨，在「5、4、3、2、1，新年快樂」的倒數和祝福聲中，空中突然傳出爆炸聲。影片可見，步行街當日人頭湧湧，現場有大批民眾同時放飛氫氣球，但在氫氣球接觸到電線瞬間發生爆燃。一名目擊者表示，氫氣球纏到電線杆上，爆炸產生的火花掉落地面，現場一片驚呼。事故導致電線杆短路起火，多間店舖突然斷電，警員封鎖爆炸事故路段。

步行街綜合服務中心工作人員強調，官方並未舉辦跨年活動，氣球是市民自行購買自行放飛，且事故並非發生在步行街上，現場疑似在夜市區域。而步行街早在20年前已經歷兩次改造，所有架空電線都裝設在地下。江漢區消防救援大隊工作人員表示，當日沒有出勤紀錄，涉事江漢路實施限行，此地不允許官方舉辦跨年活動。