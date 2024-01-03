黑龍江雪鄉人潮湧 嘆酒店天價劏客

3300元住一晚 欠熱水衞生差 位於牡丹江海林市的黑龍江雪鄉國家森林公園在冬季成為賞雪熱門地，惟有民眾指摘雪鄉如今民宿和酒店價格「高攀不起」，10多平方米的房間一晚動輒要2,000至3,000多元（人民幣‧下同，約2,200至3,300港元）。海林市市場監管局回應指，旅遊人數急增造成雪鄉酒店價格大漲，將嚴打「陰陽價格」問題。

雪鄉去年11月10日開園，比前一年提前32天，到上月26日已吸引逾50萬名遊客。有關「雪鄉酒店價格突破想像」的話題近日登上多個社交平台熱搜，不少網民批評景區附近裝修普通的酒店民宿，住一夜動輒要價上千元。

有人指出價格貴不是最主要，重點是這麼貴卻沒匹配服務，其他地方3,000元能住帶戶外泳池的海景房，在雪鄉卻只能住旅館，連熱水都沒有，還出現各種各樣衞生問題。

當局派員嚴打陰陽價格 景區工作人員表示注意到酒店漲價的情況，但這些酒店價格並非景區定價，他們無權干涉。由於去年雪鄉旅遊人數大增，周邊酒店客滿情況常見，因此出現普遍漲價的現象。工作人員預測，今年元旦後周邊民宿酒店價格很快回落，建議遊客避開客流高峰到雪鄉玩，料將持續開園至今年3月。海林市市場監管局工作人員則指，已派駐工作人員在元旦期間到雪鄉景區值守，專人監管情況，嚴厲打擊不明碼標價行為，保護消費者權益。

有內媒指除了一些暴利行為，部分雪鄉民宿老闆會用各種花招，迫使提前用平價訂房的旅客退房。相比於宰客的黑心腸，這是一種欺客的軟刀子，也應該強力打擊。而隨着春節假期臨近，黑龍江乃至東北的冬季旅遊都進入旺盛時期。遊客向外界傳達的負面訊息是一種提醒，服務的優化既要靠市場機制促成，也要靠行政干預創造。本報綜合報道