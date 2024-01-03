南通市前公安局長 受賄5019萬 判監15年半

經審理查明，1997年至2020年間，秦劍平利用擔任泰州市公安局副局長、局長，南通市公安局局長、南通市副市長、南通市政協副主席等職務上的便利，以及利用職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在工程承攬、案件協調、職務提拔等方面牟取利益，非法收受財物。2018年至2020年，秦劍平利用曾擔任泰州市公安局局長、南通市公安局局長等職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，在案件處理、債券發行等方面為他人提供幫助，牟取不正當利益。