涉貪腐3300萬元 徐州前副市長囚13年半

經審理查明，2011年至2022年，王巧全利用擔任江蘇省公安廳國內安全保衞總隊副總隊長，鹽城市副市長、市公安局黨委書記、局長，徐州市副市長、市公安局黨委書記、局長等職務上的便利，以及利用職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在企業經營、項目承攬、參與涉案資產處置、職務提拔調整等方面提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物共計逾3,000萬元。