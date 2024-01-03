大陸氣球橫越台灣本島

另兩公務拖船逼近 雙方掀對峙 台灣國防部昨日通報，前一晚偵獲兩個大陸空飄氣球，其中一個直接橫切飛越台灣本島上空。兩艘大陸公務拖船昨日凌晨拉着一艘平台船進入台灣附近海域，一度進入鵝鑾鼻東方約3至4浬處，與台灣海巡署巡邏船對峙。

台軍於周一晚上9時31分和10時40分各偵獲一個空飄氣球，飛越海峽中線，一個氣球位於嘉義西北方約55浬，另一個位於基隆西北方約71浬。兩個氣球飛行高度約9.1公里至9.8公里，持續向東北飄行，均在大約兩小時後消失。航迹圖顯示，位於嘉義西北方的空飄氣球，自台灣海峽飄越台灣本島上空，自台灣西部飄行至東部，飛到太平洋上空後消失。另有1架空警500預警機自大陸沿海空域，飛入台灣西南空域。

解放軍預警機飛台西南空域 至昨日上午6時前24小時內，台軍偵獲解放軍4架次軍機和3艘次軍艦持續在台海周邊活動，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。海巡署表示，周日發現「寧海拖5001」及「遠辰」兩艘大陸拖船於鵝鑾鼻西南外海，即派遣艦艇前往預置應處及廣播驅離。海巡船基於人道考量監控到昨日清晨，已逼對方離開台灣海域。

社交平台粉絲專頁「Taiwan Adiz」的團隊在恆春半島佳樂水停車場拍攝到兩艘大陸拖船，足見離岸非常近。Taiwan Adiz發文稱，大陸拖船進入鵝鑾鼻東方不到3浬，堪稱史上最近距離。惟海巡署否認大陸拖船距離不到3浬，稱已驅離到鵝鑾鼻東北方12浬外，並由其餘海巡艦艇監控兩船離開。海巡署強調兩船航行期間，無滯留及異常等情況；海巡署秉持嚴正執法立場，全程監控及驅離，以維護台灣安全。本報綜合報道