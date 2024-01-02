明治神宮大祓復辦賀新年 民眾絡繹參拜

【本報綜合報道】時至歲末元旦，日本各地舉辦了不同的傳統慶祝節日儀式。東京明治神宮周日舉行了名為「大祓」的神道儀式，旨在消除過去一年的污穢之氣，以嶄新一面迎接新年。今次是新冠疫情後4年來，首度開放民眾參與，前去參拜的民眾絡繹不絕。

每逢元旦的前三天，都有大批民眾前去參拜明治神宮，周日的除夕夜神社參拜道亦排起長龍。當午夜敲打太鼓時，來客便會將硬幣投入主殿前的大圍場中，為新的一年合掌祈願。至於今年的大祓儀式則是闊別4年，再度開放予公眾參與，儀式開始後，主持的神職人員先念名為「大祓詞」的祝詞，念畢便將碎紙和麻撒在身上，再撕開白布，寓意去除去年的污穢。

「男鹿生剝鬼」活動 祈求健康 此外，秋田縣男鹿市也在除夕舉辦傳統活動「男鹿生剝鬼」，組織當地的男子戴着生剝鬼面具挨家挨戶拜訪，祈求當地人身體健康。當造訪的民居有孩子時，生剝鬼扮演者便會故意嚇對方，至他們承諾會好好學習才罷休。生剝鬼扮演者喝完居民預備好的清酒後，便會離開再出發前往下一戶家庭。

另一方面，廣島市一間日本料理餐廳亦在除夕開始出貨年菜料理盒，今年準備了價值3.8萬日圓（約2,104港元）的食物，當中包括黑豆和魚乾等寓意吉祥的食材。餐廳指，今年生意很好，客人會購買自己或一家人的年菜，以慶祝新年來臨。