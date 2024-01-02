直播趣談科普跨年 1200萬人齊上線

博主標本館演講 述生物故事傾囊 位於山東青島市的中國科學院海洋生物標本館，周日舉辦「2024跨年科學演講直播」，並邀請了一名在影片平台有近千萬名追蹤者的博主擔任主持人，以充滿趣味的形式向觀眾科普海洋生物知識，吸引1,200萬人觀看。

34歲的張辰亮是中國國家地理融媒體中心主任，同時是網上科普影片創作者，以幽默有趣的風格解答網友各種自然類科學問題而出名。他在周日的直播跟隨標本館館長參觀各種海洋生物標本，並講述各種生物背後的故事，內容包括一個被稱為「寶貝」的貝類家族；海帶價格便宜是得益於科學家對生物和養殖技術的研究和貢獻，否則人們只能吃進口海帶等。

幽默風趣答題出名 張辰亮表示，拍科普影片為網民解答問題很有趣，同時能糾正網上的錯誤資訊。他會參考網上流行影片形式，並結合其科普內容，通過潛移默化的方式教會觀眾科普知識。他指部分兒童觀看其影片後，希望長大後能成為科學家或從事科普工作，令他感到很高興且欣慰，又在直播中呼籲大家投身科學工作。本報綜合報道