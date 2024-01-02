日揆擬放棄本月訪南美洲 集中應對自民黨獻金醜聞

【本報綜合報道】日本執政自民黨爆出政治獻金回扣醜聞，日本傳媒引述政府相關人士報道，首相岸田文雄開始考慮放棄原定本月對巴西等南美洲國家的訪問，以集中精力重建因黨內派系政治醜聞而動搖的政權根基。

岸田文雄的南美之行是為了與被稱為「全球南方」的新興市場及發展中國家加強合作，原本將成為他就任首相以來首次訪問，原計劃出訪10天左右，除了二十國集團（G20）今年輪值主席國巴西，還訪問智利及巴拉圭。他亦考慮在南美洲之後前往瑞士，出席世界經濟論壇年會宣傳日本經濟政策，可能也將放棄。

石破茂未否認參選黨總裁 報道指出，隨着醜聞進一步發酵，肩負政權中樞職責的自民黨議員受到檢方查問，岸田文雄計劃最快本月建立該黨的新組織，推進改革相關討論。在黨內出現混亂下，如他長期出國不但耽誤討論，也會引發批評。

此外自民黨前幹事長石破茂周一回應記者提問時，就今年9月舉行的黨總裁選舉稱：「今年將繼續捫心自問自己能否回應選民的期待。」日本傳媒認為，石破茂保留出戰選舉的可能性。