李顯龍卸任在即 籲民眾支持黃循財

李顯龍指出，一些較大的社會面對棘手問題時，因為沒有對症下藥和有效處理，任由利益集團相互博弈，領導人也將自身利益置在國家利益之上，使社會陷入分裂和脆弱的狀況。他形容新加坡是「小紅點」，沒有犯錯的餘地，也承擔不起這樣的後果，因此必須加倍努力保持社會團結，並加強國民身份認同感和對國家的歸屬感。