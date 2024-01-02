李顯龍卸任在即 籲民眾支持黃循財
【本報綜合報道】新加坡總理李顯龍將在今年卸任，由副總理兼財政部長黃循財接棒。李顯龍周日發表任內最後一次新年致詞時，呼籲國民上下一心支持黃循財和第四代領導團隊，讓國家繼續保持繁榮與獨特。
須加強國民身份認同感
對於政治領導團隊交替，李顯龍指出，雖然這不是新加坡第一次經歷，但必須謹慎處理，呼籲國民與第四代領導團隊攜手打造一個機遇處處、公平包容、具有競爭力，以及堅韌團結的新加坡，這些特質讓新加坡成功克服一次又一次危機，取得良好成績。
李顯龍指出，一些較大的社會面對棘手問題時，因為沒有對症下藥和有效處理，任由利益集團相互博弈，領導人也將自身利益置在國家利益之上，使社會陷入分裂和脆弱的狀況。他形容新加坡是「小紅點」，沒有犯錯的餘地，也承擔不起這樣的後果，因此必須加倍努力保持社會團結，並加強國民身份認同感和對國家的歸屬感。
對於新加坡人再次以關懷和務實的態度看待以巴衝突，李顯龍表示欣慰，強調種族宗教和諧是國家幾十年辛苦建立起來，也是本地社會的根基，並指出尚達曼在去年總統選舉高票當選，凸顯國民不分種族、語言和宗教，國家意識更為加強。
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