登基52年 丹麥女王1‧14退位

歐洲在任最久 將交長子接手 在位52年的丹麥女王瑪格麗特二世周日在新年演說中突然宣布將於本月14日退位，由長子、王儲弗雷德里克繼位。83歲的瑪格麗特二世是當今唯一在位的女王，亦是歐洲目前在位時間最長的君主。

瑪格麗特二世去年2月曾成功接受背部手術。她周日向近600萬名國民發表電視新年賀詞時表示：「這場手術當然引發對於未來的思索，是否到了把責任交棒下一代的時候。我已經決定現在是適當時機。」她感謝國民多年來的支持，讓她得以成功履行職務，並寄望新任國王和王后同樣可以獲得人民信任，以及效忠國家。

至今獲逾八成人支持 瑪格麗特二世1940年出生，當時丹麥憲法不容許女性繼承王位。至1953年修憲，瑪格麗特二世才得到繼位資格。在1972年，丹麥國王腓特烈九世過身，31歲的瑪格麗特二世繼承王位，但當年只有約四成國民支持保留君主制。然而，瑪格麗特二世老練而且富有創意的人格特質，加上多年來鮮有醜聞，並容許兩個兒子與平民結婚，令她成功贏得國民愛戴，至今逾八成丹麥人支持王室。

王儲55歲 稱會做自己 瑪格麗特二世和已故英女王伊利沙伯二世是遠房親戚，兩人也是好友。她曾表示伊利沙伯二世對自己影響深遠，希望與對方一樣奉獻國家。英女王2022年9月辭世後，瑪格麗特二世成為歐洲在位最久君主。繼位的弗雷德里克現年55歲，年輕時經常出席派對。曾在丹麥海軍服役的他表示，即使登上王位也會堅持做自己，不會將自己鎖在堡壘。本報綜合報道