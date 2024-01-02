所屬黨或失執政地位 以總理拒辭職

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰鬥持續至新一年，以色列最近有民意調查顯示，總理內塔尼亞胡領導的利庫德集團可能在下屆大選失去執政地位。惟內塔尼亞胡上周六表明，不打算在加薩地帶戰爭結束後辭任總理。

內塔尼亞胡上周六晚上被問及辭職意向時，稱「我計劃擺脫哈馬斯，但不會擺脫我的工作」，強調以色列在他領導下變得更加強大，以色列國防軍應對多方面威脅的能力就是最佳證明。議會外交事務及國防委員會主席艾德斯坦（Yuli Edelstein）同日受訪表示，希望政治高層承擔責任，不認為在戰爭期間更換政府是明智之舉。

任命新外交部長 以色列上周末舉行的民意調查顯示，利庫德集團在來屆大選將僅得17個國會席位，較2022年大選贏得的32席大減。戰時內閣部長甘茨領導的民族團結黨預計取得38個席位，有望上台執政；反對黨領袖拉皮德已經要求內塔尼亞胡辭職。

另一方面，以色列政府周日發表聲明，批准任命新的外交部長卡茲（Yisrael Katz）取代埃利‧科恩（Eli Cohen），科恩將轉任能源部長，這是事先安排好部會首長輪調的一環。以色列政府又准許把地方選舉延至明年2月，但需要經國會批准。