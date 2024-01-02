以軍繳大批哈馬斯武器 揭中國製

【本報綜合報道】以色列傳媒上周六報道，以色列國防軍在巴勒斯坦加薩地帶，繳獲大量回教激進組織哈馬斯使用的中國製造武器。以色列政治領導層已經看到相關武器實例，認為它們是透過有組織供應過程運到加薩地帶。

報道指出，沒有人認為相關武器由中國船隻運送至加薩地帶，但所涉武器數量表明不是臨時走私。中以學術交流促進協會始創人、中以關係專家維特（Carice Witte）認為，中國武器當然有可能落入哈馬斯手中，但估計並非直接從北京購買，以色列政府必須與中國官方機構核實情況。

維特分析，中國擁有龐大軍火工業，原則上中方不會向非國家實體出售武器，但肯定有向中東國家出售武器，中國武器出現在加薩地帶，若非代表有國家非法向哈馬斯出售武器，就是有獨立的中國行動者。中國與中東國家包括受西方制裁國家存在貿易關係，武器落入哈馬斯手中並非不可能。

掃蕩加薩中部南部 取得進展 加薩地帶戰況方面，以色列國防軍地面部隊繼續清除北部地區部分區域，同時在中部地區布雷杰及南部地區汗尤尼斯取得進展。哈馬斯周日至周一向以色列發射多枚火箭，以色列中部及南部地區響起防空警報，並成功攔截來襲火箭。