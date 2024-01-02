出動90無人機 俄跨年空襲烏

【本報綜合報道】俄羅斯對烏克蘭發動「跨年」空襲，在除夕及元旦期間出動破紀錄90架自殺式無人機，烏方宣稱成功擊落其中87架，同時有一人死亡及7人受傷。

發射4枚S300防空導彈 烏克蘭空軍通報，俄羅斯最新一輪空襲目標是烏克蘭南部及西部地區，分別從克里米亞半島、庫爾斯克州、克拉斯諾達爾邊疆區出動自殺式無人機。絕大部分自殺式無人機被烏克蘭防空部隊擊落，但在南部城市敖德薩有從天而降的殘骸造成地面人員傷亡；在西部城市利沃夫，當地一間紀念烏克蘭民族主義者的博物館嚴重損毀。

除了出動自殺式無人機外，俄羅斯在此輪空襲把4枚S300防空導彈用作地對地導彈，攻擊烏克蘭哈爾科夫州，同時使用3枚Kh31P反輻射空對地導彈及一枚Kh59空對地巡航導彈。烏克蘭空軍表示，當天攔截的自殺式無人機數量，創下單日最高紀錄。

俄烏雙方近期加強越境攻擊的力度，俄羅斯上周五對烏克蘭發動被指是開戰以來最大規模的空襲，造成烏方至少49人死亡；烏克蘭首都基輔成為重災區，至少27人遇難。烏克蘭翌日對俄羅斯邊境城市別爾哥羅德炮擊報復，造成當地至少24人死亡。