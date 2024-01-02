普京表揚俄軍 澤連斯基讚國民
【本報綜合報道】2022年2月24日爆發的俄烏戰爭今年進入第3年，俄羅斯總統普京周日發表新年演說讚揚俄軍及呼籲團結，未有明確提及與烏克蘭的衝突。烏克蘭總統澤連斯基表示，烏方在克服嚴重困難方面更強大，矢言今年要對俄軍發洩怒火。
普京形容2024年是「家庭年」，稱「我們一再證明，我們有能力解決最艱難的任務，而且永遠不會退縮，因為沒有力量可以拆散我們」，被指是暗示俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動。他說：「給所有在前線為真理和正義而戰的服役人員，你們是我們的英雄。我們的心與你們同在。我們為你們感到驕傲。我們欽佩你們的勇氣。」
澤連斯基表示，戰爭教會國民抵禦俄羅斯攻擊並適應困難，包括停電、工業停擺、出口受威脅。他提到去年初克服歷來最艱難的冬天，證明烏克蘭人比寒冷和黑暗更堅強，勝過任何陰謀，也勝過任何削弱全球團結和破壞其盟友的企圖。
談到確保烏軍擁有足夠人數的問題時，他敦促仍然猶豫的國民今年作出大膽選擇，保衞國家。
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