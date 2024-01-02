普京表揚俄軍 澤連斯基讚國民

普京形容2024年是「家庭年」，稱「我們一再證明，我們有能力解決最艱難的任務，而且永遠不會退縮，因為沒有力量可以拆散我們」，被指是暗示俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動。他說：「給所有在前線為真理和正義而戰的服役人員，你們是我們的英雄。我們的心與你們同在。我們為你們感到驕傲。我們欽佩你們的勇氣。」