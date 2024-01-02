金正恩：堅決反挑釁 尹錫悅：夥美震懾增

金正恩

朝鮮半島新一年的局勢發展持續受關注，北韓領袖金正恩在除夕當天向人民軍指揮官表示，若美國及南韓選擇軍事對抗尋釁挑事，朝方將動用全部手段及潛力，毀滅性打擊敵軍並徹底殲滅。南韓總統尹錫悅發表新年致詞時宣布，今年上半年將完成升級美韓延伸威懾機制構建工作，從源頭上封鎖北韓核導威脅。

朝中社昨日報道，金正恩周日在勞動黨中央委員會本部大樓會見人民軍大聯合部隊首長等主要指揮官，高度評價他們過去一年的鬥爭功勳，指出指揮官肩負重大責任及其作用的重要性，要求時刻把敵人冒險的挑釁活動，導致武裝衝突隨時發生當作既成事實。他稱北韓革命愈前進，美國和南韓「垂死的妨礙活動」愈變本加厲，要求人民軍堅持堅定的對敵意識、透徹的主敵觀，堅決粉碎敵人任何形式的挑釁。

尹錫悅昨日在龍山總統府發表新年致詞，揚言堅定構建依靠力量的真正永久和平，而非依存對方善意的屈從式和平，將基於人工智能、有人無人複合戰鬥體系、尖端科學技術令南韓成為科技強軍，並進一步加快構建應對北韓核導威脅的三軸體系。他又稱將營造令國民放心的網絡環境，嚴密保護國家主要機構及民間核心設施，免受北韓等各種網絡威脅，強調需要穩固的國家安全環境支撐經濟活動及日常生活。

韓防長亦向平壤放狠話 另一方面，南韓國防部長申源湜發表新年致辭時警告，北韓在新一年將繼續挑釁及威脅，揚言應該令北韓痛切體會到威脅南韓，將是其破滅的前奏。他又稱，在嚴峻的安全情況下，南韓軍方應該加強壓倒性打擊敵軍的應對態勢，強調只有擁有強大力量時，才能夠維繫真正的和平，「依靠力量的懲戒才是威懾，威懾就是和平」。本報綜合報道

尹錫悅 美國B1B超音速轟炸機（中）與南韓F35A隱形戰機（上及下）參與演習。（Getty Images圖片）