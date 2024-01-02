傳福特號打擊群 日內返美國

福特號

【本報綜合報道】美國準備對也門叛軍青年運動發起軍事行動之際，在地中海東部海域戒備的福特號航空母艦打擊群，據報未來數天離開該區返回美國，意味現時因應中東局勢執行任務的美方航空母艦打擊群，只餘下位於亞丁灣的艾森豪威爾號。

稱按原定計劃 美國傳媒周日引述美方官員報道，福特號返回位於美國本土東岸母港是按照原定計劃，美國在地中海東部海域仍然擁有大量軍事能力和靈活性。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月突襲以色列後，美國國防部長奧斯汀三度下令福特號航空母艦打擊群延長駐守地中海東部海域，令一眾官兵無法在聖誕及新年前回家與家人團聚。

福特號航空母艦打擊群去年5月2日啟航，原計劃是部署地中海應對俄羅斯入侵烏克蘭後的歐洲安全形勢。該打擊群由航空母艦福特號、神盾巡洋艦諾曼第號，以及神盾驅逐艦拉梅奇號、麥克福爾號、托馬斯‧哈德納號組成；拉梅奇號去年12月3日返抵美國，麥克福爾號與托馬斯‧哈德納號同月26日經直布羅陀海峽離開地中海。

根據美國海軍發布的資料，福特號去年12月26日抵達希臘克里特島蘇達灣休整補給，是該艦在此次部署任務期間第7次停靠港口，預計也是最後一次，之後啟程回國。諾曼第號當天也抵達希臘比雷埃夫斯訪問，之後將護送福特號並一起返回美國。福特號是美國新一代福特級航空母艦首艦，今次是它成軍服役以來首次作戰部署。