丹麥航企暫停貨船穿越紅海

Maersk Hangzhou號

【本報綜合報道】丹麥航海貨運集團馬士基周日表示，由於旗下一艘貨船從新加坡駛往埃及蘇彝士港途中，在紅海海域向北航行時遭也門叛軍青年運動兩度攻擊，所以宣布暫停旗下貨船穿越紅海及亞丁灣海域48小時，直至周二發布最新通報為止。

兩度遭也門叛軍攻擊 遇襲馬士基貨船Maersk Hangzhou號在新加坡註冊，根據負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，該船當地時間上周六晚上8時半首度遇襲，在紅海南部海域航行時遭青年運動導彈擊中，美國調派神盾驅逐艦格雷夫利號及拉布恩號協助；它事後仍可靠自身動力航行，船上無人受傷。馬士基在新聞稿稱貨船遇襲前經曼德海峽由亞丁灣進入紅海，沒迹象顯示船上火警，能繼續向北航行。

周日早上6時半，Maersk Hangzhou號在紅海南部海域遭4艘青年運動小艇駛近，武裝分子開火企圖登船騎劫，但遭貨船的安全團隊開火還擊，雙方距離不足20米。美國航空母艦艾森豪威爾號及格雷夫利號出動艦載直升機，向青年運動小艇發出警告。武裝分子開火攻擊，美軍直升機還擊並擊沉3艘小艇，10名武裝分子死亡，餘下一艘小艇逃離現場。美國中央司令部表示，事件中沒有美方人員受傷或裝備受損。

馬士基上周五曾經公布，由於美國牽頭發起的「繁榮守護者行動」護航部隊已經就位，所以宣布正在準備恢復旗下貨船全面過航紅海海域，首批恢復使用該海域的貨船包括Maersk Hangzhou號。惟馬士基周日決定再度暫停通航紅海及亞丁灣海域，強調公司永遠把船員的安全放在首位，所有必要的安全措施已經落實，保護船員。