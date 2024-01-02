日本石川縣7.6級地震 發海嘯警報

【本報綜合報道】日本本州石川縣能登半島昨日發生黎克特制7.6級地震，當局最初公布為7.4級，其後修正至7.6級。震感非常強烈，日本氣象廳發布最高等級的大海嘯警報，這代表預料新潟縣、富山縣、石川縣出現3米至5米高海嘯，呼籲民眾避難。網民發布影像顯示，當地有海浪湧至，亦有道路裂開、房屋倒塌並引發火警。日本傳媒引述警察廳消息報道，地震造成石川縣七尾市兩名民眾心肺功能停止。

石川縣昨午4時許連續多次地震，最早是下午4時06分的5.7級，之後4時10分的7.6級，其後發生多次強烈餘震，震源深度均屬淺層。石川縣能登地區錄得震度最高達到7級，新潟縣、富山縣、福井縣、岐阜縣多地錄得震度5級，大阪府震度達4級，東京都震度3級。日本氣象廳向能登地區發布大海嘯警報，向附近海岸發布次一級的海嘯警報，面向日本海的其他地區則獲發布較輕微的海嘯注意警報。氣象廳警告地震活動今後3年持續，並須注意未來一周可能發生7級以上地震。

至少9傷 核電廠停運 東海道新幹線宣布，來往東京至小田原站、以及豐橋至新神戶站路段暫停運行直至確認安全。東日本鐵路公司（JR東日本）宣布，東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線暫停運行。內閣官房長官林芳正表示，確認地震區域的核電站目前沒有異常，位於石川縣志賀町的志賀核能發電廠停止運行。石川縣和新潟縣3.6萬戶居民停電，能登地區入夜後有建築物起火，烈燄沖天。地震造成至少9人受傷，新潟縣五泉市一名29歲男子撞到掉落家具而頭部輕傷，糸魚川市一名89歲老婦摔倒頭部受傷。

鹿兒島御岳火山噴發 與此同時，日本氣象廳公布，鹿兒島縣諏訪之瀨島御岳火山昨日下午3時許噴發，火山灰直沖高達1,600米，並將往西南方向飄去，當晚有小量火山灰落在島上。火山口周邊目前維持發布二級噴發警告，火山口一公里範圍內居民注意有溶岩飛至。

南韓氣象廳預計，南韓東岸可能出現30厘米高海嘯，並有可能持續24小時以上。中國自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，日本今次地震可能在震源周圍引發局部地區海嘯，但不會對中國沿岸造成影響。中國駐大阪總領館提醒當地中國公民密切關注近期安全預警，通過官方渠道及時了解最新情況，遵照當地發布的防災提醒，確保人身安全。如遇緊急情況，及時報警並聯繫中國駐大阪總領館求助。另外，印尼西爪哇省雙木丹周日晚上發生一連串淺層地震，其中一次黎克特制4.8級最大，震源深度5公里，有3名居民輕傷及部分房屋毀損。此外尼泊爾北部辛杜巴爾喬克地區周日晚上也發生5級地震，目前沒有人員傷亡的報告。

石川縣小松市百貨公司內，有顧客在地震時蹲在地上。 日本地震震央位置