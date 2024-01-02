也門叛軍威脅紅海航道 美英勢發最後警告

隨時聯手空襲武裝分子根據地 也門叛軍青年運動接連攻擊紅海地區的商船，嚴重影響國際航運的正常活動。英國國防大臣夏博思周日警告，英方願意及毫不猶豫地採取直接行動遏制威脅；同日報道指出，英國正在準備聯同美國及另一個歐洲國家，空襲青年運動在也門的根據地；英美兩國最快周一發表聯合聲明，向青年運動發出最後警告。

夏博思在《星期日電訊報》發表題為《我們必須保護紅海》的署名文章，提及英國驅逐艦鑽石號上月在紅海發射防空導彈，擊落青年運動的無人機，是英國皇家海軍30多年來首次擊落空中目標。他認為若英國不保護紅海，就有可能令企圖威脅其他地方的勢力更膽大妄為，例如南海及克里米亞半島，被指是暗示中國及俄羅斯；又稱青年運動不應該誤解，重申英國致力於追究非法奪取和襲擊的惡意行為者責任。

《星期日電訊報》報道，英國與美國正在為潛在針對青年運動的軍事行動制訂計劃，任何軍事行動都由美國主導。英美兩國聯合聲明將是對青年運動的「口頭最後警告」，至少另外兩個國家有意簽署該聲明，但預計不會提出任何具體軍事行動。美國國防部高級官員強調，美國軍隊擁有固有的自衞權，拜登政府不會提前預告軍事行動，但不排除在不久將來發動空襲，並表明「在我們選定的時間和地點進行」。

英護衞艦或調紅海支援 報道也指出，英國國防部考慮把護衞艦蘭開斯特號從波斯灣調往紅海，支援正在區內戒備的鑽石號。英國國防消息表示，重新部署蘭開斯特號並非「迫在眉睫」，該艦仍然在波斯灣待命，以便必要時協助未來行動。此外，英國皇家空軍在地中海塞浦路斯部署戰機，目前負責在伊拉克及敍利亞執行任務，它們可以發射巡航導彈。

另一英國報章《星期日泰晤士報》報道，空襲青年運動的軍事行動將對多個目標發射大量導彈。英國政府發言人周日晚上回應時指出，正在為「一系列設想的情況」制訂計劃，目前沒有作出決定，仍然繼續尋求外交解決方案；又形容當前紅海形勢非常嚴峻，青年運動的攻擊是破壞穩定及不能夠接受。英國外交大臣卡梅倫周日向伊朗外交部長阿卜杜拉希揚表明，伊朗支持青年運動，所以有責任預防紅海襲擊。

料美航母參與打擊行動 若英美兩國決定對青年運動採取軍事行動，預料美國在紅海、亞丁灣部署的航空母艦、神盾艦、巡航導彈核潛艇是主力部隊，神盾艦及巡航導彈核潛艇配備戰斧陸攻巡航導彈，可以從安全距離對也門境內地面目標發動遠程攻擊，航空母艦艦載戰機亦可以飛入也門領空轟炸；英國軍艦可能負責護衞，應對青年運動發射導彈還擊。

值得留意的是，紅海、亞丁灣一帶海域現時有多國軍艦活動，包括中國及伊朗。中國解放軍海軍驅逐艦烏魯木齊號與護衞艦臨沂號屬於第45批護航編隊，當前任務是在亞丁灣、索馬里海域為商船護航，但可以在英國及美國對青年運動採取軍事行動時轉換角色，駛近英美兩軍艦艇觀察對方行動及收集情報，這是難得一遇的機會。本報綜合報道

青年運動武裝分子去年11月登上在紅海的貨船Galaxy Leader號。（Getty Images圖片） 中東局勢對國際航運影響 英國護衞艦蘭開斯特號可能從波斯灣調派到紅海。 紅海地區（紅海、曼德海峽、亞丁灣）主要外國軍艦 夏博思 也門叛軍青年運動與外國海軍交火紀錄（2023年12月下旬）