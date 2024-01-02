1月2日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月02日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
單向免簽 6國赴華人次增
國家移民管理局昨日指自去年12月1日中國對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞持普通護照者試行單方面免簽政策實施，截至同月31日，上述6國赴華共計21.4萬人次，其中逾半持普通護照。去年12月較11月6國赴華人次環比上升28.5%，持普通護照免簽入境人數共11.8萬人次。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240102-0102_00178_046/單向免簽--6國赴華人次增
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc