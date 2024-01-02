單向免簽 6國赴華人次增

國家移民管理局昨日指自去年12月1日中國對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞持普通護照者試行單方面免簽政策實施，截至同月31日，上述6國赴華共計21.4萬人次，其中逾半持普通護照。去年12月較11月6國赴華人次環比上升28.5%，持普通護照免簽入境人數共11.8萬人次。（綜合報道）