13年前 婦殺夫偽造仍在生 匯款字迹留破綻

內媒周日報道，內蒙古自治區通遼市一名女子13年前夥同情夫殺害丈夫後埋屍，並製造對方仍然在生假象。在通遼市公安局支援下，科左後旗公安局日前終於破案，成為該市公安機關去年告破的第15宗積壓命案。

與情夫合謀 後山埋屍 涉事根姓女子於2008年至2009年間與同村白姓男子暗生情愫，發展成情人關係。由於受到吉姓丈夫家暴，根女嘗試提出離婚無果，遂聯同白男謀劃殺害吉男。2010年9月8日深夜，白男前往吉男家喝酒時，趁其不備將其打死，隨後與根女在後山掩埋屍體。

兄姐報案 終起回遺骸 兩人之後通過手機短訊，假裝吉男向其友人及家屬告別。此外，白男先後向根女匯款，企圖製造吉男在外打工假象。吉男的父母直到生命最後一刻，也未能盼到兒子歸來；而吉男的妻子根女則帶着10多歲的兒子選擇了改嫁。

經過多年，吉男家屬從未放棄尋親。去年9月，吉男的哥哥姐姐再次來到科左後旗公安局刑警大隊報案，指其弟弟可能在2010年就遇害了。根據吉男家屬提供的線索，科左後旗公安局立即成立了以副旗長、公安局黨委書記、局長項國偉為組長的專案組調查。

專案組找到了13年前吉男的3筆匯款紀錄的帳單，發現簽名雖然寫的是吉男的名字，但卻與他真實的字迹大相逕庭，反而與白男字迹一致。白男和根女供認罪行，專案組經4個小時的挖掘，成功找到受害人的屍骨。兩名疑犯因涉嫌故意殺人罪被採取刑事強制措施，案件正進一步偵辦中。本報綜合報道