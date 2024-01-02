傳辦高端相親會 寺廟闢謠

一張「資產千萬高端局之法喜寺心覓之旅」的宣傳海報近日在網上流傳，內容顯示舉辦地點在法喜寺100米處的宋禧會，內容包括寺廟法師帶大家禮佛、寺內網紅打卡地拍攝個人寫真、圓通寶殿求姻緣等。活動費用為每人999元（約1,125港元），參加的女士門檻要求是95後、身高163厘米及以上、學歷本科及以上，或95前年薪50萬元（約56萬港元）以上。

法喜寺和宋禧會回應均指出，根本沒有這項活動，是某主辦方未經他們同意擅自對外發布，他們都是受害方。法喜寺工作人員稱已經向宋禧會投訴，對方亦道歉，他們同時向有關部門反映了此事。宋禧會負責人稱，杭州西湖風景名勝區靈隱管理處及公安、市場監管等多個部門正在核實調查此事，海報對其影響很大，他們為此事被迫停業3天。