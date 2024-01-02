甘肅再地震 突傳巨響房屋開裂

無關上月積石山地震

震央位於白銀市平川區共和鎮，該鎮一名女居民表示，周日晚上10時許與孩子準備入睡時，耳邊突傳來一陣巨響，起初以為是有大車經過，後來房子搖晃，「才反應過來是地震了」。地震搖晃持續約10秒，她與孩子來不及穿衣便跑，門一度打不開，後來才跑到屋外空曠地方避險；住在距其800米外中和村的父親和弟弟，家中房屋多處出現裂縫，幸好沒倒塌。在距離震央最近的平川區寶積鎮小川村，有村民稱手機的地震警報突然響起，屋頂因搖晃而發出巨響。他迅速跑到空曠處避險，後來回到家中，發現屋內牆壁出現長約一米的裂縫。當地未傳出房屋倒塌及傷亡報告。