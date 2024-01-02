上月溫差變化大 最強冷空氣襲神州

內地氣象局日前表示，上月以來共有3次冷空氣過程影響中國，其中上月14日至17日的一次綜合強度為歷來12月最強，但上月全國平均氣溫接近常年同期，總體來看冷暖變化非常劇烈。中央氣象台昨日預計，當日早上華北江淮四川盆地有大霧。

內地氣象局在上周五舉行的記者會稱，上月全國平均氣溫為-2.8℃，接近常年同期。月內氣溫起伏變化大，福建連城、江西安遠等11個國家氣象站日降溫幅度突破12月份歷史同期極值。當月華北、黃淮等地降雪日數偏多、積雪偏深，山東文登上月22日積雪深度達74厘米，打破該省氣象觀測站歷史紀錄。全國上月共發布2.87萬條預警訊息，暴雪、低溫、道路結冰、寒潮、霜凍的預警訊息同比分別增加50%到5倍，上述5類預警訊息均為歷年同期發布量最高。

國家氣候中心副主任賈小龍分析，上月出現強寒潮和強冷空氣，主要是歐亞中高緯度環流呈現經向型特徵，在烏拉爾山高壓脊前西北氣流引導下，西伯利亞強冷空氣東移南下，在西北太平洋遭遇異常強大的高壓，形成較長時間對峙，冷空氣主體控制我國中東部並深入華南，其間內地經歷強寒潮和強冷空氣過程，中東部大部地區氣溫較常年同期明顯偏低。至上月下旬前期，歐亞中高緯度環流經向度有所減弱，高壓脊逐步控制內地，影響冷空氣明顯減弱，大部分地區氣溫開始回升。

華北江淮四川有大霧 另外，中央氣象台昨日上午6時繼續發布大霧橙色預警，河北、山東、安徽、江蘇、福建、四川、重慶等地出現大霧或霾，部分地區能見度不足500米，局部地區更不足200米。預計未來3天，貴州、湖南、廣西等地有明顯降雨，西南地區東部、江漢、江淮、江南、華南中西部等地有小到中雨，貴州南部、廣西北部等地局部有大到暴雨。新疆北部料有明顯降雪，其中阿勒泰山區局部地區有大雪。本報綜合報道