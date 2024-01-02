趙少康：若當選副總統 不領薪水

【本報綜合報道】台灣昨日舉行副總統候選人電視辯論會，民進黨蕭美琴、民眾黨吳欣盈、國民黨趙少康正面交鋒。趙少康在申論時拿出辭職書當場宣誓，辭任中國廣播公司董事長，並表明一旦當選也不領副總統薪水，副總統官邸捐作青年住宅。

質疑賴清德涉貪 趙少康批評，民進黨執政8年搞得兵凶戰危，又說國民黨是老思維，國民黨總統候選人侯友宜說當選要開放中國大陸遊客，他質疑民進黨為何阻擋。對於民進黨總統候選人賴清德老家違建，還有旁邊違法房屋讓國安局租用，4年花7,000萬新台幣（約1,780萬港元），質疑賴清德是否貪瀆。他宣布一旦當選，4年的副總統薪水一毛都不拿，福利統統不要，仁愛路官邸也不住，用作免費的青年住宅，他更可出水電費。

蕭美琴強調，在地緣政治變動下，台灣和理念相近國家一起用冷靜不挑釁態度，應對兩岸關係，並肯定蔡英文政府的政績。她認為，台灣不應回到過去，批評國民黨執政時經濟差，面對世界變局不能依賴國民黨陳舊主張。吳欣盈批評藍綠陣營都說要拚經濟，但台灣的經濟未見改善，因為不懂開源也無法提升競爭力。她強調自己是唯一有實務財經經驗的候選人，呼籲民眾棄藍綠保台灣。