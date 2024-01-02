大陸實施新法 便利台胞出入境

【本報綜合報道】內地昨日起有多項新規實施，除了修改後的民事訴訟法、愛國主義教育法等外，還包括10項便利台胞出入境政策措施。在華僑大學任教的博士後台胞張立齊，昨日早上從廈門市公安局出入境管理支隊民警接過《台灣居民定居證》，成為上述出入境政策實施後首名在福建省定居的台胞。

出入境管理局支持福建建設兩岸融合發展示範區10項出入境政策措施去年11月出台，昨日正式落地實施台胞在閩定居落戶「願落盡落」政策，明確台胞可以向福建省內擬定居地的縣級以上公安機關出入境管理機構申請，審批時限由20個工作天縮短為10個工作天。措施還包括台灣居民來往大陸通行證實行「網上辦」、「口岸辦」、「集中辦」，並推動在廈門市設立出入境證件製作中心等。

愛國主義教育法涵蓋香港 愛國主義教育法昨日實施，內容涵蓋國家安全和港澳台地區，國家採取措施開展歷史文化教育和國情教育增強文化認同。當天實施的還有無人駕駛航空器飛行管理暫行條例、未成年人網絡保護條例、新修訂的海洋環境保護法等。