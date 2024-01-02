廣州廣場慶節打鐵花 燒着氫氣球觀眾四散

內媒昨日報道，位於廣東省廣州市南沙區南沙街道蕉門河社區雙山大道3號的萬達廣場（南沙區）店，上周六晚為了慶祝跨年，舉行打鐵花活動。惟四散的火星和人群中的氫氣球接觸後起火，觀眾嚇得四散而逃。

廣州萬達廣場（南沙區）店客服台工作人員周日表示，上周六晚廣場舉行打鐵花活動，為了慶祝跨年請來非遺藝術家過來表演，強調當時已經管控情況。工作人員又指，具體有沒有人因此受傷需要核實，如當時有人受傷，他們及時通知。商場工作人員表示，網上流傳的事發畫面對廣場構成一定影響，稍後市場部門主要負責這件事的工作人員會和記者溝通，通知是否繼續舉行打鐵花活動，以及後續有沒有處理和改進措施等。

高雄疑現刀煞致推撞 傳35傷 在台灣，高雄跨年晚會周日在夢時代廣場舉行期間，現場突然出現騷動，並傳出有人持刀，民眾慌忙走避引發推撞，場面一度混亂，據報35名市民受傷。警方事後澄清，經查證事件起因為一名男子與在場人士發生爭執時拿出原子筆，並沒有出現刀械情況。

轄區前鎮警方接報後立即派員到場，但未發現疑似持刀者。目擊市民表示，看見一名年約20歲男子與一名長者爭執後，拿出一把疑似水果刀，未有任何攻擊動作。其他人看到後開始呼叫、逃跑，狀況排除後節目繼續進行，警方於活動現場維持秩序和安全。

高雄市政府表示，無危險情況發生，也未發現可疑人士導致民眾受傷。市政府又稱，針對少數民眾因為推撞造成擦挫傷，現場醫護站人員已協助處理後，受傷市民已自行返回晚會現場。

新竹晚會攝影機 砸傷6民眾 同晚9時許在新竹市大湳雅公園舉行的跨年晚會，有吊臂攝影機疑遭強風吹落，砸傷5女一男。各人均受輕傷，經包紮治療後無大礙，主辦單位正釐清細節和原因。本報綜合報道