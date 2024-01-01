英考文垂座堂 65周年放映回顧

考文垂座堂於第二次世界大戰期間受損，其後於戰後重建，至1962年竣工並重新開放。為紀念重建65周年，英國考文垂座堂昨日放映一段影片，講述1958年首次在新考文垂座堂舉行的儀式，象徵考文垂座堂「精神家園」從舊址轉移。該段影片曾失傳多年，日前被重新發現並數碼重置。