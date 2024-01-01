父母破鏡重圓如電影 女兒記錄團聚過程

不少人希望在年末與家人團聚，共同慶祝新年到來。美國俄亥俄州辛辛那提一對夫婦分居十年後，於去年12月28日再度結婚，並邀請兩名女兒共同見證這一個美妙時刻。其中一名女兒一直在網上通過影片的方式記錄父母的團聚過程，並將父母的浪漫重聚比喻成1998年由美國女星蘭茜露漢主演的電影《親親兩顆心》，相關影片獲得大量網民關注。

美媒前日報道，54歲的蓋德（Scott Gaede）和妻子肖爾（Julie Shore）在2014年分居，並在2018年完成離婚。兩人原本以為不會再重聚，詎料2020年蓋德的母親去世，僅僅半年後，蓋德的父親也步母親後塵而去世，讓肖爾頗為震驚，亦因此感悟到只有家庭才是最重要的，於是與蓋德再度約會，至2022年12月獲蓋德求婚。

老爺奶奶離世感悟重拾舊情 《親親兩顆心》講述了雙胞胎姊妹密謀讓離婚父母重聚的故事，雖然與蓋德和肖爾的情況略有不同，但由於兩人的24歲的女兒蕾切爾 （Rachel Gaede）和20歲的卡羅琳（Caroline Gaede）時刻關注父母的關係進展，許多網民都認為兩者有相似之處。

肖爾表示，沒有東西能夠取代家庭，對於如今能夠找回過去失去的一切，每天醒來都心存感激。有網民感嘆，自己從未為陌生人如此高興，但在看到蓋德與肖爾的故事後不禁感動到留下眼淚。本報綜合報道