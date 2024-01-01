澳洲悉尼港煙花匯演 百萬民眾迎新年

【本報綜合報道】今日是元旦，澳洲及新西蘭是全球首批迎來2024年主要國家之一，多地舉行跨年倒數活動，吸引不少民眾提早前往主要城市地標一帶，迎接新一年來臨。

縱使當地還未進入新一年，澳洲新南威爾士省悉尼港已於當地除夕晚上燃放煙花，照亮悉尼歌劇院及悉尼港大橋。當正式踏入0時0分（香港時間周日晚上9時）一刻，悉尼、首都坎培拉及維多利亞省墨爾本率先過年，悉尼港上空再次變得七彩繽紛，悉尼港大橋也燃放大量煙花，迎接全新一年。

基於人數限制，門票早已售罄，不少人提前到港口附近及悉尼歌劇院外排隊，希望搶得好位置，甚至有市民不惜提早數天在周邊紮營。

新西蘭較澳洲更早踏入新一年，位於北島奧克蘭天空塔亦燃放煙花。當地民眾一早就前往距離較遠位置，準備在最佳位置觀賞奧克蘭天空塔燃放煙花。縱使天色一片漆黑，奧克蘭天空塔亮起七彩顏色，其頂部陸續發放不同色彩煙花，為元旦增添氣氛。

熱浪襲多地 西澳料48℃ 昆士蘭省部分地區及新省北部昨日將迎來熱浪，或同時出現大雨和風暴等惡劣天氣，當局已要求緊急人員待命。氣象學家預計部分暴雨或雷暴地區或會引發山洪、河流和水渠水位迅速上漲等情況。氣象局已向北領地、昆省及西澳省發布熱浪警報，預計氣溫將比平均水平高出8℃至12℃，其中西澳省預料有城鎮將達到48℃高溫。