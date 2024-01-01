美華生疑被綁 父母收勒索信

校方報案 中方官員協助尋下落 美媒上周六報道，一名17歲中國留學生在美國猶他州北部里弗代爾（Riverdale）疑遭綁架，其父母在中國收到勒索信，當中更附有一張兒子的照片。中國駐美國大使館回應指，高度重視此案，目前案件仍在調查中，警方暫未鎖定任何疑犯。

住寄宿家庭 英語並不流利 據報道，涉事交換生莊凱（Kai Zhuang，音譯）最後被目擊時間是在上周四凌晨3時半左右，警方當晚8時半接獲校方報案稱他失蹤。警方前往調查時，寄宿家庭並未發現莊凱不在家，表示最後一次看到他是在上周三晚，翌日疑似聽到其聲音。莊凱的父母遭索要贖金，猶他州里弗代爾市警方正協同聯邦調查局（FBI）、中國使館和中方官員合作尋找莊凱下落。

警方上周五就事件發出瀕危失蹤人口公告，起初稱有理由相信莊凱在寄宿家庭內被人強行擄走，且在違背其意願下被拘禁。但里弗代爾警察局長華倫（Casey Warren）同日稍後在新聞發布會上卻改口，稱暫無相關證據顯示他被擄。根據警方描述，莊凱身高5呎9呎、體重約150磅，黑色頭髮和棕色眼睛，英語並不流利，相信他穿了一件綠色外套。

猶他州警方尋人訊息矛盾 中國駐美使館發言人表示，已第一時間聯絡當地警方和當事人國內家屬，核實了解情況。使館正與各方保持密切聯繫，關注案件調查進展，並立即派員前往事發地提供有關協助。有當地傳媒形容，警方發布兩次尋人訊息前後矛盾，令案件更加撲朔迷離。本報綜合報道