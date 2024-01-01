日媒指華擬今年每天巡釣島宣主權

【本報綜合報道】日本共同社上周六引述消息報道，中國計劃今年每天派船到釣魚島附近巡航，藉此宣示主權。

報道指，中國領導人前月29日在上海視察武警海警總隊東海海區指揮部時指出，需不斷加強維護釣魚島主權，並說：「只能前進，不能後退，絕不會讓一毫米領土被人奪走。」自此，中國海警局起草一項計劃，今年將每天讓其船隻在釣魚島附近巡航，並在必要時檢查日本漁船，藉此增強北京的主權主張。

中國海警局局長郁忠事後亦召開會議，決定繼續派船隻前往釣魚島附近海域，並容許更多海軍艦艇在日本沖繩縣與那國島及西表島之間航行。

日連續10天於附近發現華公務船 另一方面，日本海上保安廳昨日公布，旗下巡邏船當天在釣魚島附近海域發現4艘中國海警船隻航行，是日方連續10天在上述海域發現中方公務船。截至昨日，日方去年在釣魚島附近海域發現中國公務船出現日數達到352天，創2012年以來新高。日本第11管區海上保安本部（那霸）表示，上述中國海警船隻中，其中一艘搭載類似機關炮裝置，其巡邏船發出警告，要求對方勿靠近日本領海。