金正恩定性兩韓敵對 下令隨時用核彈平定

揚言無法統一 朝今年再射3衞星 北韓勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議上周六結束，領袖金正恩將兩韓關係定性為「敵對」關係，揚言永遠無法統一，並下令軍隊準備在必要時動用核彈「平定南韓」。另外，他繼續無視聯合國安理會決議，提出北韓今年再發射3枚軍事偵察衞星。

朝中社報道，金正恩上周六在第八屆九中全會閉幕會上表示，朝韓關係不再是同一民族關係，而是敵對的兩個國家關係，交戰國關係早已固定了下來。他指出，勞動黨得出了朝韓永遠都無法實現統一的結論，「我們決不能重蹈覆轍，將形容我們是主要敵人的族群視為和解和統一的對象」。該黨在會上對始終互不信任的朝韓關係分析後，提出了將根本轉變對韓政策路線方向。

談對美 稱戰爭是具體概念 對美政策方面，金正恩稱「戰爭」並非是抽象的，而是現實而具體的概念。他強調，應一貫堅持以強對強、正面對抗的對美、對敵鬥爭原則，實施高壓的、進攻性的超強政策。若美韓企圖與朝方展開軍事對抗，朝方核戰爭遏制戰力將毫無猶豫地採取重大行動。他還表示，要迅速應對可能發生的核危機事態，非常時期動員包括核力量在內的所有手段和力量，為平定南韓全境繼續作變革準備。

在國防力量建設上，朝方聲稱明年將為持續擴大核武生產規模奠下基礎，並將再發射3枚軍事偵察衞星。金正恩要求海軍提高水下、水上戰力，無人航空工業及探測電子戰領域研發新的設備。經濟領域，朝方主張成功佔領人民經濟發展12個高地，本地生產總值增至1.4倍。

另外，朴正天、趙春龍、全賢哲在會上當選黨中央政治局委員、黨中央書記。自2019年以來，北韓每年年末舉行黨中央全會，總結一年的工作，並提出新年的政策方向。金正恩通常會在元旦致新年賀詞時介紹會議結果，但2023年會議於12月30日閉幕，會議結果提早一天公布。本報綜合報道