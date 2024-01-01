3國防長通話 美料紅海商船遇襲難止

【本報綜合報道】美國防長奧斯汀上周六分別與英國國防大臣夏博思及荷蘭防長奧朗格林（Kajsa Ollongren）通電話，討論伊朗支持的也門什葉派叛軍青年運動襲擊紅海商船事件。美軍認為，目前無迹象顯示青年運動會停止對商船的襲擊。

與英荷討論 斥侵航行自由 據美國國防部的聲明，奧斯汀分別跟夏博思及奧朗格林討論青年運動對紅海國際航運持續進行的非法襲擊，眾人均認為襲擊侵犯了受國際法保護的航行自由，並威脅多個國家的公民。他們強調這些襲擊不可接受，並嚴重破壞基於規則的國際秩序穩定性，其對全球商業的持續影響正危及世界各地關鍵糧食、燃料和人道援助的流動。奧斯汀指出，這些襲擊構成重大的國際問題，需要集體行動應對。

美國海軍中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）上周六接受美媒訪問時表示，美方約10天前發起「繁榮守護者行動」紅海護航行動以來，已有1,200艘商船駛經紅海，沒有一艘受到無人機或導彈襲擊，預計會有更多國家加入行動。他表示，美、英、法的5艘軍艦在紅海南部和亞丁灣西部海域巡邏，共擊落17架無人機和4枚反艦彈道導彈；又指行動開始以來青年運動亦加強使用反艦彈道導彈，清楚意識到其鹵莽襲擊可能會持續。

美擊沉3小艇 叛軍10死2傷 另外，美國中央司令部昨日公布，由於正在紅海南部行駛貨輪「馬士基杭州號」（Maersk Hangzhou，暫譯）當天早上再次受到青年運動4艘小艇襲擊，遂派出多架直升機到場支援，成功擊沉其中3艘小艇，青年運動成員10死兩傷。

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