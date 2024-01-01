北約戰機全年緊急升空逾300次攔俄機

多於波羅的海上空

透過存在已久的空中管制任務，當有迹象表明俄羅斯軍機以無法預測方式接近北約盟友領空時，北約戰機便緊急起飛。北約代理發言人懷特（Dylan White）稱，俄烏戰爭導致歐洲安全形勢出現數十年來最危險局面，北約戰機24小時值班，隨時準備緊急升空，以防可疑或未經通報的飛機接近盟友領空。北約聲明指，出現在北約東翼的俄羅斯軍機，習慣不會發送顯示位置及高度的應答機代碼，不會公布飛行計劃或拒絕與空中交通管制員聯絡。北約強調，俄羅斯軍機鮮有侵犯北約領空的情況，且持續時間較短，雙方絕大多數飛機的空中相遇是安全且專業。