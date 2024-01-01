北約戰機全年緊急升空逾300次攔俄機
【本報綜合報道】北約上周五表示，戰機去年緊急升空逾300次，攔截接近北約成員國領空的俄羅斯軍機，大多數攔截發生在波羅的海上空。
多於波羅的海上空
透過存在已久的空中管制任務，當有迹象表明俄羅斯軍機以無法預測方式接近北約盟友領空時，北約戰機便緊急起飛。北約代理發言人懷特（Dylan White）稱，俄烏戰爭導致歐洲安全形勢出現數十年來最危險局面，北約戰機24小時值班，隨時準備緊急升空，以防可疑或未經通報的飛機接近盟友領空。北約聲明指，出現在北約東翼的俄羅斯軍機，習慣不會發送顯示位置及高度的應答機代碼，不會公布飛行計劃或拒絕與空中交通管制員聯絡。北約強調，俄羅斯軍機鮮有侵犯北約領空的情況，且持續時間較短，雙方絕大多數飛機的空中相遇是安全且專業。
俄烏戰事爆發後，北約大幅加強東翼防空力量，部署更多戰機、偵察機及地面防空系統。
俄羅斯多次襲擊鄰近北約領土的烏克蘭基礎設施後，北約向羅馬尼亞增派戰機。北約去年舉行有史以來規模最大的空中演習，演練集體防衞。
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