烏轟炸增至24人死 俄斥恐襲揚言反制

另指美英煽動為禍 中方再籲各方停火 俄羅斯與烏克蘭近日加劇互攻，俄方上周六譴責烏克蘭對別爾哥羅德市發動無差別襲擊，目前增至24人死亡，其中包括兩名兒童，以及111人受傷，是俄烏戰事爆發近兩年以來，俄羅斯本土傷亡最嚴重的襲擊。俄方批評烏方所為是恐怖襲擊，揚言報復。中方則再次呼籲烏克蘭危機有關方面，早日停火止戰。

俄媒引述消息人士稱，烏克蘭使用多管火箭系統發射導彈襲擊大教堂廣場的溜冰場、購物中心和住宅大樓。別爾哥羅德距離烏克蘭邊境約30公里，俄方過去也曾多次宣稱烏軍對當地進行無差別轟炸。俄外交部發言人扎哈羅娃早前亦指摘，美國和英國煽動烏克蘭實施恐怖行為，又指歐盟成員國必須為向烏方提供武器承擔責任。另外，俄羅斯國防部昨日表示，約兩萬名軍人將在新年假期期間確保俄羅斯的防空安全。

烏共39死 醫療設施被炸 另一方面，在別爾哥羅德市事件發生後數小時內，烏克蘭政府表示俄羅斯發射了兩枚S300導彈，分別擊中烏第二大城市哈爾科夫市中心一間酒店，以及一間公寓大樓，造成21人受傷，另有部分醫療和其他民用基礎設施遭破壞。烏克蘭總統澤連斯基上周六稱，基輔等多地上周五遭俄導彈及無人機攻擊，造成至少39死159傷。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈上周六在安理會會議上表示，俄方特別軍事行動的任務之一就是消除來自與俄羅斯接壤邊境的威脅，包括特別軍事行動開始後併入俄羅斯的地區；強調基輔對俄羅斯造成的威脅愈大，俄方就愈堅決行動。他又稱，對別爾哥羅德市實施恐襲的所有組織者和實施者以及基輔政權其他罪犯，都將受到不可避免的懲罰。

安理會再開會 華表痛心 中國常駐聯合國副代表耿爽則表示，安理會上周六應俄羅斯要求再次舉行緊急會議，審議烏克蘭危機造成平民傷亡問題。中方對臨近歲末安理會如此密集地審議惡性襲擊和平民傷亡事件感到痛心，關切戰火紛飛造成無盡傷害。中方再次呼籲有關方面積極回應國際社會的和平呼聲，加強接觸，積累共識，早日停火止戰；並呼籲所有利益攸關方都增強緊迫感，加大外交斡旋，合力為危機早日政治解決創造良好條件。本報綜合報道