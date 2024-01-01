虛構故事稱助農 帶貨網紅團隊判囚

趙靈兒

【本報綜合報道】四川省涼山州去年9月通報以「曲布」阿日××、「趙靈兒」趙×為主要代表團隊的網紅直播帶貨案，他們涉打造虛假人設牟取巨大利益，為當地破獲的全省首宗網紅經濟亂象專案。內媒上周六報道，趙靈兒、曲布等人犯虛假廣告罪，分別被判8個月至10個月不等的有期徒刑，並處兩萬元至10萬元（約2.2萬至11萬港元）不等的罰款。

23歲的曲布和27歲的趙靈兒是來自涼山的青年男女，前年8月19日趙靈兒上傳影片講述她在偏遠山村邂逅彝族青年曲布，並盛情獲邀作客，兩人因而走紅。趙靈兒宣稱沒有團隊，更沒資本和大公司包裝，其後開始直播帶貨，主要販售核桃、蜂蜜等農特產品。惟調查發現，二人涉案的上萬公斤蜂蜜、近5萬公斤核桃幾乎都是從外地低價購入，以次充好再高價出售。

外地廉購農產 以次充好高賣 涉案團隊打着「助農」、「優質原生態」等旗號，將假冒大涼山農特產品銷售至全國20多省，銷售額逾千萬元。短短數月，該團隊背後的網紅公司老闆張×非法牟利達300萬元（約330萬港元）以上，兩名主播非法收入均在70萬元（約77萬港元）以上，涉案帳號目前已被封禁。張×等多名疑犯去年7月因涉嫌假冒註冊商標罪、虛假廣告罪，被批准逮捕。涼山昭覺縣人民法院上周四一審宣判，其中張×犯假冒註冊商標罪和虛假廣告罪，被判有期徒刑3年兩個月，並處罰金25萬元（約27.5萬港元）。

曲布