玩家自爆染愛滋梅毒 揭電競圈或多人中伏

內地手機遊戲《王者榮耀》一名電競男玩家近日發文，曝光自己與21歲遊戲女主播發生親密關係後，竟染上多種性病。原以為長相普通的他遇到真愛，詎料出現此情況。爆料一出，不少電競圈玩家發現自己是該美女的前男友。更有網民爆料她曾進行多人性交、肉體陪玩等，賺了70多萬元（人民幣‧下同，約78萬港元）。

內媒上周四報道，網名為「國服鏡」的男子是「遊戲圈大神主播」，擁有廣大電競粉絲，一度十分渴望愛情。他認識網名為「走向黑暗的甜心寶貝」的美女主播後，迅速墮入愛河，更數度與對方發生親密關係。詎料他的身體逐漸變差、體力下降，感冒久治未愈，因此到醫院檢查，卻發現感染愛滋病和二期梅毒，讓他相當崩潰。

女主播被指故意傳病 男事主將女方資料公布網上，不少網民發現她曾是多名「電競大神」的前女友，其微博帳號顯示其位於廣東。更有網民爆料，該女主播私生活混亂，發現感染性病後產生報復心態，無做好安全措施便與多人發生性行為，嘲笑對方是「技術超一流的生化母體」。該女主播已關閉遊戲帳號，又發文指自己時日無多，每天都十分難受，要大家別再稱她「生化母體」，她也不想要這樣。

另選手遭上傳性愛片 另有一名《王者榮耀》電競選手周而比也被爆在今年聖誕節「約炮」，事後傳出因為「睾丸扭轉」而送院治療，醫藥費逾1.5萬元（約1.7萬港元）。

其約炮對象事後更將兩人性愛影片上傳到色情網站，直言自己與周而比是透過短片平台認識，還是她這個月約的第8個對象。本報綜合報道