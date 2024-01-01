台大選辯論後民調 民進黨仍領先

【本報綜合報道】台灣總統候選人電視辯論會上周六舉行，多間台媒隨後公布民調結果。最新一份民調昨日公布，民進黨正副總統候選人賴清德和蕭美琴支持度35.4%領先，國民黨正副總統候選人侯友宜和趙少康33.4%，民眾黨正副總統候選人柯文哲和吳欣盈22.1%。

民調結果顯示，賴蕭配對侯康配的支持度差距有兩個百分點，未表態者由對上一次民調佔7.4%，增加了1.7個百分點，今次為9.1%。調查時間為上周六下午7時至昨日上午8時，針對20歲以上民眾進行總統選情調查，回收1,295份有效樣本，抽樣誤差為正負2.72%。

另一民調於辯論會當日公布結果，指賴蕭配支持度33%，侯康配30％，柯盈配24%。其中賴蕭配的支持度較辯論會前的調查減少4個百分點；侯康配支持度亦下滑3至4個百分點，柯盈配則提高兩個百分點。針對候選人辯論會的表現，有33%觀眾認為賴清德的表現最好，24%觀眾選擇侯友宜，也有24%認為柯文哲表現最好，另外19%表示沒有意見。