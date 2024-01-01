國台辦斥賴清德 謀獨謬論破壞和平

【本報綜合報道】台灣總統候選人電視辯論會上周六舉行，民眾黨候選人柯文哲曾詢問民進黨候選人賴清德如何推動台獨，賴回應稱「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義」。大陸國台辦回應稱，賴清德在辯論會上宣揚「台獨」謬論、販賣「兩國論」，叫囂「以武謀獨」，再次暴露出其頑固台獨工作者、兩岸和平破壞者、台海兵凶戰危製造者的真面目。賴清德昨日表示，當地憲法沒有九二共識，其亦已被大陸詮釋為一國兩制，若混為一談對台非常危險。