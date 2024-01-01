元旦假首天 4176萬人出行

官方免群眾聚集 停辦跨年活動

全國多地不舉行及取消跨年夜活動，包括廣州、武漢、上海和南京等城市商圈及景區。由於受新冠疫情影響，過去幾年也發生類似情況。有評論員推測，官方此舉只是為了避免發生如人踩人等群眾事故。廣州公安發通告指，花城廣場、廣州塔等地，在跨年夜都沒有組織任何形式的大型群眾性活動。上海外灘、北外灘和小陸家嘴地區不展演主題光影秀，不組織零點倒數活動。以往熱門跨年活動之一、南京雞鳴寺撞鐘亦宣告不舉行。武漢公安則指，江漢關等地不舉行倒數。有指全國多地不組織跨年夜活動，只是官方不辦大型群眾活動，公眾仍可出門慶祝，只要注意公共安全即可。