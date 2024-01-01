元旦假首天 4176萬人出行
乘搭海陸空交通 旅客比去年增73%
內媒昨日引述交通運輸部指，在上周六元旦假期首天，全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量4,176.8萬人次，比2023年元旦假期首天增長73.3%。其中公路料發送2,348.7萬人次，水路料發送60萬人次，民航料發送188.1萬人次。
國鐵集團表示，上周六全國鐵路發送旅客1,599萬人次，其中北京局集團公司發送137.8萬人次，上海局集團公司發送326.9萬人次，廣州局集團公司發送239.8萬人次。全國鐵路周日客流保持高位運行，預計發送旅客1,185萬人次，計劃開行10,682列旅客列車，其中加開500列。
公安部交管局表示，元旦假期首日全國道路交通總體平穩有序，截至上周六晚6時，除局部地區個別路段因流量飽和、惡劣天氣造成出城方向車輛通行緩慢外，未發生長時間、長距離、大範圍交通擠塞和一次死亡5人以上交通事故。
官方免群眾聚集 停辦跨年活動
全國多地不舉行及取消跨年夜活動，包括廣州、武漢、上海和南京等城市商圈及景區。由於受新冠疫情影響，過去幾年也發生類似情況。有評論員推測，官方此舉只是為了避免發生如人踩人等群眾事故。廣州公安發通告指，花城廣場、廣州塔等地，在跨年夜都沒有組織任何形式的大型群眾性活動。上海外灘、北外灘和小陸家嘴地區不展演主題光影秀，不組織零點倒數活動。以往熱門跨年活動之一、南京雞鳴寺撞鐘亦宣告不舉行。武漢公安則指，江漢關等地不舉行倒數。有指全國多地不組織跨年夜活動，只是官方不辦大型群眾活動，公眾仍可出門慶祝，只要注意公共安全即可。
天氣因素 多地取消煙火表演
內地多個城市，因天氣因素，昨日相繼宣布取消跨年煙花表演。上海迪士尼當日亦發布消息稱，受空氣污染影響，跨年演出可能不包含煙火效果。另湖南長沙世界之窗景區接獲市政府相關部門的緊急來信，指由於近期當地空氣污染嚴重，為進一步控制污染物排放，景區原定晚上舉行的跨年煙花活動取消。江西萍鄉凱光新天地生態旅遊區、安徽淮北朔西湖景區及山東大宋不夜城，亦因為空氣污染或霧霾，取消跨年煙花或燄火表演。本報綜合報道
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