俄與沙化敵為友 合作互利同抗美

20世紀冷戰期間，美國政府一直能拉攏沙特阿拉伯到它身邊，帶領當時的石油輸出國組織（OPEC）長時間制衡俄羅斯，壓制俄國透過油氣出口賺取高利潤。然而，到2016年出現大變化，當時OPEC成員國和以俄羅斯為首的10個非OPEC產油國達成限產協議，OPEC+自此形成，解決了當時石油低價惡性競爭及生產過剩的問題。

其實導致沙特背離美國而與俄羅斯修好的最主要原因，是美國在2010至2015年大力發展開採頁岩油，使美國達致油氣自給自足，不再依賴沙特供油，沙特失去美國這個大客戶，也就自然不會當美國用作打擊俄羅斯的工具。

協調油價 維持收益 不過，沙特與俄羅斯的關係發展亦非一帆風順，2020年3月就因為俄羅斯拒絕進一步減產而出現惡性低價競爭，但最終雙方還是協議共同減產10%救市。其實俄羅斯今年亦未遵守承諾減產，反而增加了產油，亦使沙特不滿，本月初俄羅斯總統普京訪問沙特，也是就這個問題作協調。事實上，俄羅斯若與沙特作低價惡性競爭，俄國一定是損失的一方，因為俄油的生產成本遠高於沙特。

如今沙特與俄羅斯關係突飛猛進，是因為以巴的加薩衝突。以色列在美國支持下，於加薩進行近乎種族滅絕的軍事行動，明顯觸怒了沙特政府，沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼甚至因為要在利雅得接待普京，取消出訪倫敦的計劃，而這肯定是為了共商對策，協助巴勒斯坦對抗以色列和美國。

另一個重要議題，相信是長遠油氣價格這個涉及兩國利益的問題。今年初，俄羅斯為了應對烏克蘭的夏季反攻，曾大手筆售油套利進行戰備，一度拉低了國際油價，但如今烏國反攻失敗，使普京信心大增，不急於求和，他最近更暗示即使北約及烏克蘭不議和，俄羅斯政府亦有心理準備打長期戰，同時能改善民生。正因如此，俄羅斯更需要長期穩定的高油價及收益，而這亦是沙特要完成國家《2030年願景》龐大建設及發展計劃的需要，可使沙特成為建設及科技先進社會，具旅遊、金融及娛樂多元經濟實力，擺脫依賴油氣單一經濟模式。

另一個重要問題，是沙特過去一直依賴美國軍事保護，當沙特與美國交惡，美國會否變成威脅？可幸沙特與傳統敵人伊朗已修好，而中國、俄羅斯更可以是沙特的保護傘，防範美國可能策動的「民主、人權」顛覆。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻