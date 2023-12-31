12月31日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月31日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
中獎男179萬元與兄弟對分
美國維珍尼亞州一名男子近日通過購買彩票意外中獎，贏得了約23萬美元（約179萬港元）獎金。談及如何處理獎金時，他堅定地將一半獎金分給自己兄弟。他指兄弟兩人過去常說，如果中獎後要與對方平分，因此自己在獲知中獎後，立刻迫不及待地叫醒睡夢中的兄弟。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231231-1231_00180_066/中獎男179萬元與兄弟對分
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc