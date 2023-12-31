中獎男179萬元與兄弟對分

美國維珍尼亞州一名男子近日通過購買彩票意外中獎，贏得了約23萬美元（約179萬港元）獎金。談及如何處理獎金時，他堅定地將一半獎金分給自己兄弟。他指兄弟兩人過去常說，如果中獎後要與對方平分，因此自己在獲知中獎後，立刻迫不及待地叫醒睡夢中的兄弟。