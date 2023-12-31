背廣告詞惹哄動 美96歲婦變網紅

塵封近80年作品 瞬間吸大批擁躉 美國艾奧瓦州一名九旬老婦日前和女兒待在家中時，為女兒琅琅上口地背出一段上世紀40年代的牛奶廣告詞。相關影片被女兒拍下並上傳網絡，其後引發網民熱議，人們紛紛要求品牌方將廣告詞重新納入市場行銷中，不僅讓老婦成為網絡紅人，更讓這段古老的廣告詞在塵封多年後重新流行起來，成為人們茶餘飯後的話題。

影片顯示，96歲的厄恩斯特（Helen Ernst）在影片中拿着某品牌牛奶，淡定地說出廣告標語。該段標語源自於該牛奶品牌1946年發起的廣告詞創作比賽，由於詞中含有粗口，最終沒有贏得比賽。然而，當時的行政總裁認為它十分搞笑，遂向作者頒發1,000美元獎金，相當於現今的近1.7萬美元（約13萬港元）。有網民感嘆，自從自己父親過世後，就再也沒有聽過該廣告詞，對於厄恩斯特能夠將它重新演繹感到很高興。

牛奶品牌推商品資助修路 由於厄恩斯特在網上吸引大量關注，品牌方其後向她送出5,000美元（約3.9萬港元）支票，並贊助她的家庭感恩節晚餐。在得知厄恩斯特打算利用支票款項維修家外的行人路後，品牌方更以厄恩斯特的形象推出大量商品，包括衞衣、短袖衫、咖啡杯、手袋等，並將所有收益都捐給厄恩斯特，幫助她修路。厄恩斯特現時已修復行人路，未來步行到藥房時再也不用擔心摔倒。

在美媒前日刊出的訪問中，厄恩斯特對如今的成名結果感到驚喜，並感謝品牌方的資助。談及未來計劃時，厄恩斯特又發揮了她的幽默精神，她笑稱：「你永遠不知道我會做甚麼。」本報綜合報道